Kaçış Sendromu nedir? Kaçış Sendromu belirtileri nelerdir? Sorusu Türkiye'de ilk kez ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'de görülmesinin ardından merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, Kaçış Sendromu hakkında detaylar...

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Türkiye'de ilk defa Mehmet Ali Erbil'le duyulan kaçış sendromu hastalığı nedir? sorusu araştırılıyor.

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome),damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer adıyla kılcal sızıntı sendromu, kan plazmasından kılcal duvarlardan, kan dolaşım sisteminden çevre dokulara, kas bölmelerine, organlara veya vücut boşluklarına kaçması ile karakterizedir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir. Sızan sıvı nedeniyle damar içerisindeki kan basıncı ani olarak düşer ve bu durum şok tablosunun oluşmasına neden olur. Yine damar içindeki sıvının damar dışına sızması sonucunda kandaki albümin seviyesi düştüğünden kanın akıcılığı azalır, diğer bir deyişle kanda yoğunlaşma meydana gelir. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'le duyuldu.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Bu hastalığın ilk belirtileri arasında yorgunluk, bulantı, karın ağrısı, aşırı susama ve vücut ağırlığında ani artış sayılabilir. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Bazı insanlar yaşamları boyunca bir bölüm ve diğerleri yılda birkaç kez olur. Birçok durumda nedeni bilinmemektedir.