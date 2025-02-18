KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi açıldı

Türkiye’de maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikososyal hizmetler sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla kurulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) yeni merkezi “KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi” İstanbul’da açıldı.

Kanser tanısı almış çocuklar ve ailelerine yönelik disiplinler arası destek sunma ve bunu tek çatı altında yapma amacıyla açılan Umut Merkezi, İstanbul’un merkez noktalarından Şişli’de faaliyetlerini yürütecek. 0-18 yaş arası kanser tedavisi gören çocuklar, kanser tedavisini tamamlamış çocuklar, bu çocukların aileleri ve bakım verenleri ile sağlık çalışanları Umut Merkezi’nin hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Merkez hafta içi saat 09:00-17:30 arasında randevu sistemiyle hizmet verecek.

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ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL, PSİKOLOJİK VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR

KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi, sosyal hizmet, psikolojik destek ve atölye çalışmaları olmak üzere üç ana eksende hizmet verecek. Merkezde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları görev alacak. Uygulanacak faaliyetlerle çocukların hastalıkla başa çıkabilme yetileri kazanmaları, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimleri yönünden desteklenmesi hedefleniyor. Aile merkezli ve aile sisteminin dengesini gözeten hizmet modeliyle aile bireylerinin ve bakım verenin hastalık hakkında bilinçlendirilmesi, tedavide işbirlikçi olmalarının sağlanması, çocuklarda ve ailelerde tedavinin getirdiği psikolojik zorlanmalarla baş etmelerini kolaylaştırmak merkezin amaçları arasında. Ayrıca danışmanlık, hizmet faaliyetleri ve etkinlikler ile toplumda farkındalık, bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi, sosyal fayda sağlanması hedefleniyor.

"KANSER TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIMIZA DİSİPLİNLER ARASI DESTEK SUNACAĞIZ"

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2025 bizim için özel bir yıl. KAÇUV olarak 25’inci yaşımızı kutluyoruz. 25 yılda binlerce çocuğa, aileye ve sağlık çalışanlarına ulaşmış olmak bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Bundan 25 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Ana Bilim Dalı Hekimleri ile çocukları burada tedavi gören aileler tarafından kurulan Vakfımız, bugün maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocuklarda tedavinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikososyal hizmetler sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. KAÇUV psikoloji biriminde bugüne kadar toplamda 7 bin 629 seans yapıldı. Bunların 3 bin 622’si kanser tedavisi gören çocuklarımız, 4 bin 133’ü bakım verenler, 330’u bursiyerler, 205’i ise sağlık çalışanları ile gerçekleştirildi. 25’inci yılımızda merkezlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezimizle, kanser tanısı almış çocuklarımız ve ailelerine yönelik disiplinler arası destek sunmayı ve bunu tek çatı altında yapmayı amaçlıyoruz.