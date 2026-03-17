        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026: Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

        Kademeli emeklilik son gelişmeler: Kademeli emeklilik gelecek mi?

        EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuşurken, gözler bu kez kapsam dışında kalan çalışanlara çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar için "kademeli emeklilik" beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma hayatında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, olası bir sistemin şartları ve kapsamı kamuoyunda yakından takip ediliyor. İşte kademeli emeklilik son durum gelişmeleri...

        Giriş: 17.03.2026 - 19:40 Güncelleme:
        1

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 sonrası olan milyonlarca çalışan için yeni bir umut doğdu. “Kademeli emeklilik” olarak adlandırılan ve erken emekliliğe kısmi geçiş imkânı sağlayabileceği konuşulan modelle ilgili beklentiler artarken, hükümetten gelecek olası açıklamalar merakla bekleniyor. İşte son bilgiler...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        6

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

