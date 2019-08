Kader Ajanları oyuncuları kimler? Kader Ajanları konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Matt Damon, Emily Blunt'ın aldığı Kader Ajanları bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

KADER AJANLARI OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rolü Matt Damon David Norris Emily Blunt Elise Sellas Anthony Mackie Harry Mitchell John Slattery Richardson Michael Kelly Charlie Traynor Terence Stamp Thompson Donnie Keshawarz Donaldson Anthony Ruivivar McCrady David Bishins Burdensky Jon Stewart kendini oynuyor

KADER AJANSLARI KONUSU NEDİR?

2006'da Senato'ya seçilmek için hazırlanan David Norris (David),ümit verici, ama başarısız bir kampanya sürdürmektedir. Ayrılma konuşmasını otelin tuvaletinde kendi kendine tekrar ederken Elise Sellas adında orada saklanmış olup ortaya çıkan bir kadınla karşılaşır. Ondan ilham alan David, iyi karşılanan ve onu 2010 Senato seçimi favorisi yapacak olan samîmî bir konuşma yapar.

Birkaç ay sonda David, yeni işine başlamaya hazırlanmaktadır. David'in evi yakınlarında bulunan bir parkta Harry Mitchell, Richardson adlı şefinden bir görev alır. Buna göre David'in kahveyi saat 7:05'te gömleği üzerine dökmesi gerekmektedir. Bundan kısa bir süre sonra çok yorgun olan Mitchell, David'i beklerken uyuklar ve David otobüse binerken onu kaçırır. Otobüste Elise'le tekrar karşılaşan David, ona telefon numarasını verir. İşine varan David, seçim kampanyası yönetmeni Charlie Traynor'un garip kıyafetli kişilerce yoklandığını görür. David'in kaçma teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlanır ve bir antrepoya götürülür.

Richardson, orada ona onun ve adamlarının Ayarlama Bürosu'ndan gelen ajanlar olduğunu söyler. Onlar, insanların yaşam sürecini bir "plân" çerçevesinde gerçekleşmesini garanti ettiklerini anlatır. Bu plân, "oturum başkanı" denilen kişiye atfedilen karmaşık bir belgedir. David'e Büro hakkında tek kelime kaybetmesi hâlinde "sıfırlanacağını" kararıyla tehdit edilir ve artık Elise'le (Elis) buluşmayacaktır.

Daha sonra geçen üç yılda David şehir merkezine Elise'i bulabilmek ümîdiyle biner. Nihayet onu görür ve tekrar buluşurlar. Büro onun ilişkiyi devam ettirmesini programlarına müdahale ederek durdurmaya çalışır ve çifti ayırmaya çalışır. David, şehirde aceleyle hareket ederek Büro'nun "seçim hakkını kontrol" imkânlarıyla mücadele ederek Elise'le buluşmak için acele eder. Bu takip sırasında Büro elemanları normal kapı aralarından ânîde birkaç blok ileriye hareket edebilmekteler.

Büro, Richardson'un üstü olan Thompson'un David'i ayarlamakla görevlendir. Thompson, Norris'i bir antrepoya götürür. Burada David, kendi yolunu tayın etme hakkının kendisinde olduğunu iddia eder. Thompson ise insanlığa Roma İmparatorluğu'nun yükselme devrinin bitmesinden sonra özgür irâdenin verildiğini, fakat insanlığın Karanlık Çağlar'ı başına getirdiğini söyler. Büro kontrolü tekrar ele geçirerek Rönesans ve Aydınlanma'yı yarattığını, fakat 1910'da özgür irâdenin sonucunda Dünya savaşlarına sebep olmuştur. David, Elise'in dans okulundaki gösterisine Thompson'un antrepo kapısını açmasıyla yetişir, fakat Thompson peşindedir. David'e Elise'le kalarak hem kendisinin, hem de Elise'in geleceğini bozacağını söyler ve Elise'in ayak bileğini burkmasını sağlar. David de Elise'i hastanede onu kötü kaderden korumak için terk eder.

On bir ay sonra David tekrar seçimlere hazırlanıyor ve Elise'in çok yakında olacak nikâhının ilanını bir gazetede görüyor. Harry, David'le yağmurda ve su yakınlarında gizlice görüşür. Bu, Büro'nun zayıf noktasıdır ve bu görüşmelerden bîhaberdir. Harry, Thompson'un David ve Elise ilişkisinin negatif sonuçlarını abarttığını açıklar ve ona kapıların nasıl kullanılacağını öğretir. Böylece Elise'in nikâhını engelleyecektir. Tam nikâh kıyılmazdan önce David Elise'i bulur. Elise'i bulduğu kadınlar tuvaletinde Büro'nun ajanlarından içeriye giren birini bir yumrukla yere devirmiş, onu sıfırlamak isteyen diğerlerinin içeri girmesini engellemek üzere kapıyı bir değnekle barikatlamıştır. Aklı iyice karışan ve önce David'i reddeden Elise'e Büro'nun varlığından bahseder ve onunla kapılardan nasıl geçildiğini onu da beraber alarak gösterir; tuvaletin kapısından bir stadyuma, oradaki bir kapıdan New York'un metrosunun bir çıkışına ve nihayet Özgürlük Heykeli'nin kaidesine giderler. Büro, onları bütün New York'ta aramaktadır. Burada David, Büro Başkan'ını bulmaya karar verir. Elise bir an onunla beraber gelmek konusunda tereddüt ederse de David'le beraber gelir.

Sonuçta David ve Elise, kendilerini bir gökdelenin çatısında tuzağa düştüklerini görünce birbirlerine olan aşklarını göstererek David sıfırlanamadan birbirlerine sarılırlar. Birden Elise, Büro elemanlarının kaybolduğunu görünce hayretle ayrılırlar. Tam bu sırada Thompson ortaya çıkar, fakat Harry tarafından sözü kesilerek ona Başkan tarafından yeniden düzenlenmiş plânı gösterir. Birbirlerine derin bağlılıklarını göstermelerini tavsiye ettikten sonra Harry, onlara hür olduklarını söyler. Film, David ve Elise'in sokaklarda beraberce yürüdüğüne göstererek ve Harry'nin Başkan'ın plânının muhtemelen insanlığı kendi plânlarını kendileri yazması şeklinde değiştirebileceği sözleriyle biter.