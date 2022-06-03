KADERİMİN OYUNU 24. BÖLÜM ÖZETİ

Cemal’in cinayet suçunu üstlenmesi tüm sırların birer birer ortaya çıkmasına neden olur. Cemal’i hapisten kurtartmak için verilen seferberlik, başka bir itirafıyla yeni bir sürece girer. Asiye ve Cemal’in ilk defa omuz omuza mücadele vermesi aralarındaki buzların erimesini sağlar. Tüm yaşananlarla baş edemeyen Helin kontrolünü kaybeder. Bu durumda en çok canı yanan yine Cemal olacaktır.