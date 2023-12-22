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Kadıköy Belediyesi adına haciz işlemi ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Adem Çoban, "20 Aralık 2023 tarihinde daha önce kesinleşmiş bir alacak dosyasından dolayı alacaklı vekilleri icra marifeti ile 8 avukatla birlikte belediyemizin hizmet binasına gelerek haciz ve muhafaza talebinde bulundular. Biz gelen arkadaşlara burasının bir kamu binası olduğu, burada kullanılan bütün taşınırların kamu hizmetinde kullanıldığı ve haczedilmeyeceğini hem memur arkadaşlara hem avukat arkadaşlara beyan etmemize rağmen ısrarla bir anlamda daha önceden de niyetlerini açık etmişler, yediemin hazır edilmiş, araç ve gereçleri hazır etmişler" dedi.

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Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Adem Çoban, "Bütün bu itirazlara rağmen yasaya aykırı biçimde bir kısım mobilya malzemeleri bütün katları dolaşarak muhafaza işlemini gerçekleştirdiler. Bu hukuka aykırı bir işlemdi. Biz bu işlemin hukuksuz olduğu iddiasıyla İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesine dava açtık. Bu konuda lehimize verilen çok sayıda karar var. Gelen vatandaşlar alacağı tahsil etmekten ziyade bir anlamda belediye ve yönetimi zorda bırakmak amacını güden davranışlar içerisindeydi. Hacizle ilgili süreç bu şekilde sona erdi. Şikayetimiz devam ediyor" diye konuştu.