Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Uyum Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.