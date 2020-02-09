İHA

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir restoranın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede restoranın yanında bulunan 2 evin çantasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 3 çatıyı söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören görgü tanığı Cahit Erzurumlu, “Şu anda müdahale ettikleri binada çıktı. İlk kendileri gaz tüpleri ile müdahale etti ama baş edememişler. İlk olarak merdivensiz bir itfaiye geldi. Müdahale ederken diğer itfaiyeler geldi. Yan binalara az sıçradı yangın yayılsaydı büyük hasarlar meydana gelirdi. Ekmek teknesi Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

Trafikte kısa süreli uzun kuyruklar oluştu.