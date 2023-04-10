Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kadıköy'de otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Kadıköy'de otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza gece saatlerinde Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak durdu. Otomobilde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
GÜNDEM 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
CHP Tekirdağ milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Tekirdağ milletvekili adayları isimleri listesi
GÜNDEM CHP Tekirdağ milletvekili aday listesi!
CHP Van milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Van milletvekili adayları isimleri listesi
GÜNDEM CHP Van milletvekili aday listesi!
CHP Samsun milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Samsun milletvekili adayları isimleri listesi
GÜNDEM CHP Samsun milletvekili aday listesi!
CHP Şanlıurfa milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Şanlıurfa milletvekili adayları isimleri listesi
GÜNDEM CHP Şanlıurfa milletvekili aday listesi!
CHP Mersin milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Mersin milletvekili adayları isimleri
GÜNDEM CHP Mersin milletvekili aday listesi!
CHP Konya milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Konya milletvekili adayları isimleri listesi
GÜNDEM CHP Konya milletvekili aday listesi!
CHP İstanbul milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları isimleri listesi
GÜNDEM CHP İstanbul milletvekili aday listesi!
CHP İzmir milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İzmir milletvekili adayları isimleri listesi
GÜNDEM CHP İzmir milletvekili aday listesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.