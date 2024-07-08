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        Haberler Gündem Kadıköy’de istek şarkı cinayetinde sanığa müebbet hapis

        Kadıköy’de istek şarkı cinayetinde sanığa müebbet hapis

        Kadıköy'de yanındaki ses sistemiyle şarkı söyleyen Cihan Aymaz'la türkü çalmasını isteyen Mehmet Caymaz arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüştü. Caymaz tarafından bıçaklanan ve denize düşen Aymaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Caymaz "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:25 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:30
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        Kadıköy’de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kadıköy’de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz’ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıkmıştı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

        Tutuklu sanık Mehmet Caymaz’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmad

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