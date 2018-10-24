Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar çocuklarına kavuşacak mı? Kadın 37. bölüm
Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz akşam ekrana gelen 36. bölümün ardından gözler Kadın 37. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Dizinin izleyicileri yeni bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını öğrenmek için "Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar...
24.10.2018 - 00:09 | Güncelleme:
Kadın dizisi duygu dolu bir bölümle daha geçtiğimiz akşam izleyicileri ile bulştu. Dram ve heyecanın eksik olmadığı Kadın 36. bölümün hemen ardından gözler Kadın 37. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin izleyicileri "Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştıryor. Peki; Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlnadı mı? İşte detaylar....
Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Arif’in ise Sarp’ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp,
Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?
KADIN 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kadın dizisinin merakla beklenen 37. bölüm fragmanı dizinin 36. bölümün hemen ardından yayınlandı.
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Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar çocuklarına kavuşacak mı? Kadın 37. bölüm - Son Dakika Haberler/kadin-37-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-kadin-36-bolumde-neler-yasandi-iste-detaylar-21900342190034
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