Kadın dizisi duygu dolu bir bölümle daha geçtiğimiz akşam izleyicileri ile bulştu. Dram ve heyecanın eksik olmadığı Kadın 36. bölümün hemen ardından gözler Kadın 37. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin izleyicileri "Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştıryor. Peki; Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlnadı mı? İşte detaylar....

KADIN 36. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Arif’in ise Sarp’ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp,

Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?

KADIN 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin merakla beklenen 37. bölüm fragmanı dizinin 36. bölümün hemen ardından yayınlandı.

İşte Kadın 37. bölüm frgamanı:

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli), Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli), Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı), Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Ece Özdikici (Jale Demir), Devrim Özder Akın (Musa Demir), Feyyaz Duman (Arif), Ayça Erturan (Yeliz Ünsal), Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli)

Senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Kadın dizisi bu akşam 36. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek.

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