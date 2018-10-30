Kadın dizisi 37. yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarına gelecek. Çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içinde olan Sarp, Bahar’ı görmek için de heyecanlıdır. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır. İşte, Kadın dizisinin 37. yeni bölüm fragmanı ve oyuncuları...

KADIN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içinde olan Sarp, Bahar’ı görmek için de heyecanlıdır. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır. Hatta Doruk bunun bir rüya olduğunu düşünmektedir. Bahar’ın tek umudunun Şirin olduğunu öğrenen Sarp için çözüm hiç planlamadığı şekilde gelişecektir.

KADIN OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli) : Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli) : Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı) :

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.

Seray Kaya (Şirin Sarıkadı) : Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

Ece Özdikici (Jale Demir) : ale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.

Devrim Özder Akın (Musa Demir) : Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri aşık olduğu Jale’yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale’nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.

Feyyaz Duman (Arif) : Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır. Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.

Ayça Erturan (Yeliz Ünsal) : Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli) : 7 yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar’dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp’ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.

Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli) : 4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.

Senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı Kadın dizisi bu akşam 37. yeni bölümü ile saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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