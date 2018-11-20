Kadın dizisi, 40. yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarına gelecek. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. İşte, Kadın 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 40. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı Kadın 39. son bölümde Şirin'in, Sarp'a tehdidi Pırıl tarafından bozuldu. Pırıl Enver ile Hatice'nin yanına gidip, Şirin'in şantaj için Sarp'a gönderdiği fotoğrafları gösterdi, üstüne de babası ile ilişkisi olduğunu söyledi. Tüm bunları öğrenen Enver, Şirin'i evden kovdu. Bahar ise hızlıca iyileşip taburcu oldu. Bu sırada Arif, Sarp'ın korkunç biri olduğunu ve aradan çekilmeyeceğini Bahar'ı Sarp'a bırakmayacağını söyledi. Sarp'ın peşindeki büyük tehlike de adım adım yaklaşıyor. Kadın 40. yeni bölüm fragmanında ise Sarp'ın Bahar'ın kapısını çaldığı ve büyük buluşmanın gerçekleştiği görülüyor.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin’i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır.

Şirin ise Bahar’a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif’in Bahar’a olan aşkı Bahar’ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.

Kadın dizisi, 40. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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