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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kadın basketbolda altın madalya ABD'nin - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kadın basketbolda altın madalya ABD'nin

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:47 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:47
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        Kadın basketbolda altın ABD'nin
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.

        ABD Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreği 15-9 önde tamamlarken devre 25-25 eşitlikle sona erdi.

        Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 45-43 önde tamamlayan ABD, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

        ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya almayı başardı.

        Oyunları, basketbol branşı kadınlarda Avustralya üçüncü, Belçika dördüncü tamamladı.

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