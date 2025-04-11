Hamile kadın, eşi tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Malatya'da cani koca, 22 yaşındaki hamile eşini tabanca ile başından vurarak öldürdü.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 11.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:53 facebook

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