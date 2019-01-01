Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Ziynet T. (36),8 yaşındaki oğlunu geçen yıl 5 Ekim'de okula bırakmaya götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal (61) 4 gün sonra polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan Çatal, üç ay önce yaşanan olayın ardından Ziynet T.'yi, kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edilmişti.

Ziynet T.'yi sokakta, oğlunun gözlerinin önünde öldüren Ekrem Çatal.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

AA'da yer alan habere göre Ziynet T.'yi sokakta oğlunun gözlerinin önünde öldüren tutuklu sanık Ekrem Çatal'ın yargılanmasına başlandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı. Söz verilen sanık, bir süre birlikte yaşadıklarını iddia ettiği Ziynet T.'den başka erkeklerle görüştüğü için ayrılmayı kendisinin istediğini ileri sürdü.

Ekrem Çatal tarafından sokak ortasında, oğlunu okula götürürken öldürülen Ziynet T.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜ

Ziynet T.'nin kendisini şikâyet ederek evden uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Çatal, "Toplamda kendisine 200 bin liraya yakın para verdim. Paraları geri isteyince bana borcu olmadığını söyledi. Olay günü yine paramı isteyince bana küfür etti ve öfkelenerek birkaç el ateş ettim" dedi. Sanık, öldürme kastının olmadığını ve bir anlık öfkesine yenik düştüğünü öne sürdü.

Ekrem Çatal'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, öldürülen kadının oğlunun da aralarında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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