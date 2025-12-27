Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne, yarın oynanacak 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

        Ligde haftanın programı şöyle:

        28 ARALIK PAZAR

        13.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Mimar Sinan Sahası)

        13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü (Osmanlı)

        14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Beşiktaş (Şile İlçe)

        14.00 Galatasaray GAİN-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)

        14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Trabzonspor (Giresun 75. Yıl Sahası)

        14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Fenerbahçe arsaVev (Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamuoyuyla paylaşıldı

        MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer tarafından paylaşılan mesajda; telif dağıtımından sosyal güvencelere, yapay zekâdan mevzuat çalışmalarına kadar birçok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!