Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Ligde haftanın programı şöyle:
28 ARALIK PAZAR
13.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Mimar Sinan Sahası)
13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü (Osmanlı)
14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Beşiktaş (Şile İlçe)
14.00 Galatasaray GAİN-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Trabzonspor (Giresun 75. Yıl Sahası)
14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Fenerbahçe arsaVev (Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha)