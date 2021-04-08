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Kadın Girişimci Paketi 625 milyon TL kredi hacmine ulaştı

Halkbank’ın 8 Mart Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiği Kadın Girişimci Kredi Paketi'ne 1 ayda 10.000’in üstünde kadın girişimci başvurdu. Paket, 625 milyon TL kredi hacmine ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Elimizdeki finansal imkanlarla kadınlarımızın iş dünyasına katılımını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz” dedi

Kadın Girişimci Paketi 625 milyon TL kredi hacmine ulaştı

Halkbank, topluma ilham veren öncü kadınları ve kadın girişimcileri İstanbul ve Bursa’nın ardından Antalya’da bir araya getirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre Antalya’da gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nda 9 girişimci kadın, deneyimlerini aktardı ve başarı hikayelerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “2021 yılı, Halkbank olarak kadın girişimcilerimizi önceliklendirdiğimiz bir yıl olarak öne çıkmaktadır. Kadınlarımızı ekonomimizin ateşleyici gücü olarak aksiyona geçirmeyi hedeflediğimiz bu yolda, kadın girişimcilerimize yönelik özel çalışma ve hizmetler kurguluyoruz” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Girişimci Kredi Paketini kullanıma sunduklarını paylaşan Arslan, henüz 1 ay geçmesine rağmen bu paket için 10.000’in üstünde kullandırım sağlandığını ve 625 Milyon TL kredi hacmi gerçekleştiğini ifade etti. Kredi talebinin en çok ticaret, hizmet, imalat sanayi ve turizm sektörleri için oluştuğunu belirten Halkbank Genel Müdürü, “Fırsat verildiğinde kadınlarımızın ekonomik atılım yapma potansiyelinin son derece yüksek olduğuna şahit olduk” dedi.

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ

İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlara yönelik Halkbank Kadın Girişimci Kredisi, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz dönemli toplam 36 ay vadeli 100 bin TL’ye kadar kredi desteği sunuluyor. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere ise KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarının 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Aynı şekilde KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100.000 TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225.000 TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuluyor.

9 ÖRNEK GİRİŞİMCİ

Halkbank Üreten Kadınlar Antalya Toplantısı’nda Kadın Girişimci Kredisi’nden faydalanan kadınlara temsilen Akdeniz Bölgesi’ndeki 9 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.

‘İlham Veren Kadınlar’ paneline konuşmacı olarak Aura Dekorasyon Kurucusu MacKenzie Childs Türkiye Distribütörü Berrin Ak, Arslanköy Kadınlar Topluluğu Kurucusu Ümmiye Koçak, ATAV Başkanı ve Yetay Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Gül Ege, TURÇEF Yeminli Çevirmenlik Federasyonu Genel Başkanı Müjgan Cingöz katıldı.

‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde ise konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Şule Orman, OAİB Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Kadın Konseyi Üyesi Şerife Altındal, Defne Pelet Kurucu Genel Müdürü Ayşegül Abacı ve Turizm Gıda Çevre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kezziban Kaya yer aldı.

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