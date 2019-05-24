Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde, bugün saat 08.00 sıralarında, iddialara göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan Aylin E. (39) ile aynı hastanede doktor olan eşi Cüneyt E. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yine iddiaya göre, Aylin E., eşi Cüneyt E.’yi göğsünden bıçakladı.

HEMŞİRE EŞ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktor Cüneyt E.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Cüneyt E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası Aylin E., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.