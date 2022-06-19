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Eşini ölü bulduğunu ihbar eden koca gözaltında! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da Sercan Köseoğlu isimli kadın evinde ölü bulundu.

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde dün gece saatlerinde polisi arayan Ömer Köseoğlu, eve geldiğinde eşi Sercan Köseoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştığını bildirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ömer Köseoğlu'nu gözaltına aldı. Köseoğlu'nun emniyetteki sorgusu devam ediyor. Ölüm olayının intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturmada ortaya çıkarılacak.

KOMŞULARDAN TARTIŞMA İDDİASI

Apartman sakinlerinden Selim Çakırtekin, "'Yan komşunuz, eşini öldürdü' dediler, öyle duyduk. Ben duymadım fakat alt komşu tartıştıklarını duymuş. Olmaması gereken bir durum. Her ne olursa olsun, insan bu olaylara başvurmamalı. Geçinemeyebilir ama böyle şiddet, ölüm çözüm değil. Gayet medeni bir şekilde boşanabilir. Gencecik insanlar bu hayattan çekip gidiyor" dedi.