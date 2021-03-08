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Gestaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara özel hediye çeki vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Bugün Çanakkale, Eceabat, Lapseki ve Gelibolu İskelelerimizde kadınlarımız için bir etkinlik gerçekleştirdik. Feribotlarımızı kullanan kadın yolcularımızı hediye çekleriyle karşıladık ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak kendilerine birer hediye çeki takdim ettik. Bu çeklerin en önemli özelliği ise, kadın esnafların işletmelerine ait olması" ifadeleri yer aldı.

Çanakkale, Eceabat, Lapseki ve Gelibolu’da, kuaför, giyim, ayakkabı, hediyelik eşya, bijuteri gibi kadın esnaflarımızın sahibi olduğu, küçük ölçekli işletmeleri tespit eden şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu işletmelerin adının yer aldığı Gestaş hediye çeklerini, feribotları kullanan kadın yolculara takdim ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Kadın yolcularımız, bu işletmelerden Gestaş’ın misafiri olarak alışveriş yapma şansı bulurken, kadın esnafımıza da maddi olarak destek sağlamış olduk. Etkinlik sonunda hediye çeklerinden yaklaşık 240 kadın yolcumuz, 25 kadın esnafımız yararlanmış olacak" bilgisi verildi.