Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ana malzemesinde kıyma ve pirinç olan kadınbudu köfte, damakları şenlendirmeye devam ediyor. En sevilen köfte çeşitleri arasında olduğu için sık sık sofralardaki yerini alan kadınbudu köftenin toprakları ise Trakya bölgesi. Ancak bazı Balkan ülkelerinde de farklı versiyonları olduğunu görmekteyiz. Ev hanımları, kadınbudu köfte yaparken kendi tariflerinden yararlanır. Bu nedenle köftenin birbirinden farklı tarifleri mevcuttur. Ancak çoğu kişi tarafından merak edilen orijinal tarifi, internet üzerinden sık sık araştırılır.

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