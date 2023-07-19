Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Ana malzemesinde kıyma ve pirinç olan kadınbudu köfte, damakları şenlendirmeye devam ediyor. En sevilen köfte çeşitleri arasında olduğu için sık sık sofralardaki yerini alan kadınbudu köftenin toprakları ise Trakya bölgesi. Ancak bazı Balkan ülkelerinde de farklı versiyonları olduğunu görmekteyiz. Ev hanımları, kadınbudu köfte yaparken kendi tariflerinden yararlanır. Bu nedenle köftenin birbirinden farklı tarifleri mevcuttur. Ancak çoğu kişi tarafından merak edilen orijinal tarifi, internet üzerinden sık sık araştırılır.
Kadınbudu köfte tarifini hazırladıktan sonra tavada, fırında ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Hem ailenize hem de misafirlerinize yapabileceğiniz güzel bir tarif arıyorsanız kadınbudu köfteyi mutlaka denemelisiniz. Her yönüyle hafızalara kazınan kadınbudu köfte yapımı için aşağıdaki adımları takip edin. Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri neler? İşte en merak edilen tarif sizlerle…
Kadınbudu Köfte Malzemeleri
Köfte harcı için;
Kızartmak için;
Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun.