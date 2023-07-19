Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeler neler? Tatlılar, Türk mutfağında özel bir yere sahip. Yöresel olarak farklılık gösterdiği için zengin bir tatlı kültürüne sahibiz. Bu nedenle yemeklerden sonra ya da günün istediğimiz saatinde tatlı tüketme ihtiyacı hissedebiliriz. Çeşitliliğin fazla olması nedeniyle bazen hangi tatlıyı yapacağımız konusunda kafalar karışsa da sonuçtan memnun kalacağımız bir tatlı ile günü keyiflendirmek gibisi yoktur.

Bugün sizlerle Gaziantep ile bütünleşmiş bir tatlı tarifi paylaşıyor olacağız. Eğer daha önce denemediyseniz lezzetli mi lezzetli bir katmer tatlısına ne dersiniz? Katmer tatlısı tarifi, yapıldığı yere göre farklı şekillerde karşımıza çıkmakta… Gaziantep’te kaymak ile servis ediliyor olsa da Ege bölgesine gelindiğinde üzeri tahin ya da haşhaş ile süslenir. Antep usulü katmer tatlısını hemen şimdi denemek için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı yapımında hangi malzemeler kullanılır? İşte tüm cevaplar…

Kaç kişilik: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kaç kalori: 1 porsiyon için 500 kcal

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Katmer Tatlısı Malzemeleri

Hamur için;

100 gram margarin

200 ml su

2,5 – 3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Hamurun açılması sırasında nişasta

İç harcı için;

250 gram kaymak

2 veya 3 su bardağı çekilmiş Antep fıstığı

10 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için;

Antep fıstığı

Kaymak

Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Derin bir kaba tuz ve suyu dökün. Tuz iyice eriyene kadar karıştırın.

Ardından unu yavaş yavaş ilave edin. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamuru yoğurun.

Elde ettiğiniz hamuru eşit şekilde 8 parçaya bölün ve üzerini nemli bez ile kapatın. 1 gün bu şekilde dinlendirin. (Eğer aynı gün yapmak istiyorsanız baklava yufkası kullanabilirsiniz.)

Dinlendirdiğiniz hamuru açmaya başlayın. Hamurları tek tek açarken nişasta kullanın. Nişasta hamurun sertleşmesini engelleyecektir.

Açtığınız her hamurun üzerine önceden erittiğiniz margarini sürün. Sonrasında ise ayrı bir kâsede karıştırdığınız toz şeker ve Antep fıstığını üzerine serpiştirip, kaymak ilave edin.

Hamuru kare şekilde katlayın.

Bu aşamada yapışmaz tavaya ihtiyacınız olacak. Yapışmaz tavayı ocağa alın ve hazırladığınız katmerin her iki tarafını kızartmaya başlayın.

Kızartma işleminin hemen ardından tatlınızı servise hazırlayın.

Kızaran katmerleri tatlı kaselerine alın. Üzerini kaymak ve Antep fıstığı ile süsleyin.

Katmer tatlısı çok şekerli olduğu için diyabet hastalarının ya da kilo kontrolü yapanların küçük porsiyon şeklinde tüketmesi önerilir.

Afiyet olsun.

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