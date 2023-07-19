Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Katmer Tatlısı Tarifi: Antep Usulü Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeler Neler?

        Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeler neler?

        Tatlılar, Türk mutfağında özel bir yere sahip. Yöresel olarak farklılık gösterdiği için zengin bir tatlı kültürüne sahibiz. Bu nedenle yemeklerden sonra ya da günün istediğimiz saatinde tatlı tüketme ihtiyacı hissedebiliriz. Çeşitliliğin fazla olması nedeniyle bazen hangi tatlıyı yapacağımız konusunda kafalar karışsa da sonuçtan memnun kalacağımız bir tatlı ile günü keyiflendirmek gibisi yoktur.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katmer tatlısı tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bugün sizlerle Gaziantep ile bütünleşmiş bir tatlı tarifi paylaşıyor olacağız. Eğer daha önce denemediyseniz lezzetli mi lezzetli bir katmer tatlısına ne dersiniz? Katmer tatlısı tarifi, yapıldığı yere göre farklı şekillerde karşımıza çıkmakta… Gaziantep’te kaymak ile servis ediliyor olsa da Ege bölgesine gelindiğinde üzeri tahin ya da haşhaş ile süslenir. Antep usulü katmer tatlısını hemen şimdi denemek için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı yapımında hangi malzemeler kullanılır? İşte tüm cevaplar…

        • Kaç kişilik: 2 kişilik
        • Hazırlama süresi: 30 dakika
        • Pişirme süresi: 20 dakika
        • Kaç kalori: 1 porsiyon için 500 kcal
        REKLAM

        Katmer Tatlısı Malzemeleri

        Hamur için;

        • 100 gram margarin
        • 200 ml su
        • 2,5 – 3 su bardağı un
        • 1 çay kaşığı tuz
        • Hamurun açılması sırasında nişasta

        İç harcı için;

        • 250 gram kaymak
        • 2 veya 3 su bardağı çekilmiş Antep fıstığı
        • 10 yemek kaşığı toz şeker

        Üzeri için;

        • Antep fıstığı
        • Kaymak

        Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Derin bir kaba tuz ve suyu dökün. Tuz iyice eriyene kadar karıştırın.
        • Ardından unu yavaş yavaş ilave edin. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamuru yoğurun.
        • Elde ettiğiniz hamuru eşit şekilde 8 parçaya bölün ve üzerini nemli bez ile kapatın. 1 gün bu şekilde dinlendirin. (Eğer aynı gün yapmak istiyorsanız baklava yufkası kullanabilirsiniz.)
        • Dinlendirdiğiniz hamuru açmaya başlayın. Hamurları tek tek açarken nişasta kullanın. Nişasta hamurun sertleşmesini engelleyecektir.
        • Açtığınız her hamurun üzerine önceden erittiğiniz margarini sürün. Sonrasında ise ayrı bir kâsede karıştırdığınız toz şeker ve Antep fıstığını üzerine serpiştirip, kaymak ilave edin.
        • Hamuru kare şekilde katlayın.
        • Bu aşamada yapışmaz tavaya ihtiyacınız olacak. Yapışmaz tavayı ocağa alın ve hazırladığınız katmerin her iki tarafını kızartmaya başlayın.
        • Kızartma işleminin hemen ardından tatlınızı servise hazırlayın.
        • Kızaran katmerleri tatlı kaselerine alın. Üzerini kaymak ve Antep fıstığı ile süsleyin.
        • Katmer tatlısı çok şekerli olduğu için diyabet hastalarının ya da kilo kontrolü yapanların küçük porsiyon şeklinde tüketmesi önerilir.

        Afiyet olsun.

        Kıymalı hünkar beğendi tarifi
        Kıymalı hünkar beğendi tarifi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Tek celsede boşandılar
        Tek celsede boşandılar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?