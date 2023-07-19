Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeler neler?
Tatlılar, Türk mutfağında özel bir yere sahip. Yöresel olarak farklılık gösterdiği için zengin bir tatlı kültürüne sahibiz. Bu nedenle yemeklerden sonra ya da günün istediğimiz saatinde tatlı tüketme ihtiyacı hissedebiliriz. Çeşitliliğin fazla olması nedeniyle bazen hangi tatlıyı yapacağımız konusunda kafalar karışsa da sonuçtan memnun kalacağımız bir tatlı ile günü keyiflendirmek gibisi yoktur.
Bugün sizlerle Gaziantep ile bütünleşmiş bir tatlı tarifi paylaşıyor olacağız. Eğer daha önce denemediyseniz lezzetli mi lezzetli bir katmer tatlısına ne dersiniz? Katmer tatlısı tarifi, yapıldığı yere göre farklı şekillerde karşımıza çıkmakta… Gaziantep’te kaymak ile servis ediliyor olsa da Ege bölgesine gelindiğinde üzeri tahin ya da haşhaş ile süslenir. Antep usulü katmer tatlısını hemen şimdi denemek için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı yapımında hangi malzemeler kullanılır? İşte tüm cevaplar…
Katmer Tatlısı Malzemeleri
Hamur için;
İç harcı için;
Üzeri için;
Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun.