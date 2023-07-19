Kıymalı hünkar beğendi tarifi: Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Türk mutfağı denildiğinde akla ilk gelen yemeklerden olan hünkar beğendi, sofralardaki yerini almaya devam ediyor. Genellikle etli olarak yapılan hünkar beğendi, bazı kişiler tarafından kıymalı olarak tercih edilir. Bu durum son yıllarda pek çok kişi tarafından denenmiş ve büyük bir beğeni kazanmıştır. Saray mutfağının vazgeçilmez yemeği olan hünkar beğendiyi siz de kıymalı denemek istiyorsanız bu içerik tam size göre!

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