Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tüketmesi sağlıklı, bol vitamin deposu olan lahana, farklı lezzetleriyle pek çok kişinin sofrasındaki yerini almakta… Hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de diyet yapanların sıklıkla kullandığı sebzeler arasındaki lahananın en bilindik lezzeti ise kapuska yemeği. Kapuska, bazı kişiler tarafından kıymasız olarak tercih edilse de bazı kişilerin kıymalı tercih ettiği bir yemektir. Eğer daha önce kıymalı kapuska denemediyseniz harika bir tarifle karşınızdayız.

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