Adana'da kadına yönelik bir şiddet olayı daha yaşandı. Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. İddiaya göre, evde sırtından, kollarından ve göğüs kısmından defalarca bıçaklanan Canan C. (24) isimli kadın, arkadaşları tarafından bulundu. Ağır yaralı kadın arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADI, KAVGA EDİP BIÇAKLADI

İHA'nın haberine göre Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri de Canan C.'yi bıçaklayanı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda iddiaya göre kadının hayat kadını olduğu, onunla birlikte olmaya gelen Hüseyin S. (38) adlı şüpheli ile para konusunda anlaşamayıp tartıştığı, bu nedenle önce kadının Hüseyin S.'yi elinden bıçakladığı daha sonra da Hüseyin S.'nin sinirlenerek kadını ağır yaraladığı belirlendi.

Polis zanlıyı yakalamak için merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Evde gözaltına alınan zanlı, polis merkezine getirildi. İfadesi alınan zanlı adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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