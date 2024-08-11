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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kadınlar 100 metre engellide ABD'li Masai Russell kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kadınlar 100 metre engellide ABD'li Masai Russell kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 100 metre engellide ABD'li Masai Russell, altın madalya elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 01:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:45
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        100 metre engellide Russel farkı
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 100 metre engellinin finali gerçekleştirdi.

        ABD'li Masai Russell 12.33 ile altın, Fransız Cyrena Samba-Mayela 12.34 ile gümüş, Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn ise 12.36'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

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