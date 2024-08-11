Kadınlar 100 metre engellide ABD'li Masai Russell kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 100 metre engellide ABD'li Masai Russell, altın madalya elde etti
Giriş: 11.08.2024 - 01:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:45
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 100 metre engellinin finali gerçekleştirdi.
ABD'li Masai Russell 12.33 ile altın, Fransız Cyrena Samba-Mayela 12.34 ile gümüş, Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn ise 12.36'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.
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