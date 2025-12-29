Habertürk
        Kadınlar Basketbol Ligi'nde 14. hafta yarın başlayacak!

        Halkbank Kadınlar Basketbol⁠ Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın yapılacak olan maçlarla birlikte başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:58
        Kadınlar Basketbol Ligi'nde 14. hafta yarın başlayacak!
        Halkbank Kadınlar Basketbol⁠ Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 14. haftanın programı şöyle:

        15.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş BOA (M. Sait Zarifoğlu)

        16.00 Nesibe Aydın-Dardanel Çanakkale Belediyespor (TOBB ETÜ)

        17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

        19.30 Çimsa ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)

