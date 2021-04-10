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Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Cenaze namazının hükmü nedir?

İslam dininde vefat eden insanların arkasından son görev olarak kılınan cenaze namazı araştırılıyor. Rükû ve secdesi olmayan bir namaz olan cenaze namazının camilerde, cenaze kaldırılmadan önce kılındığı biliniyor. Peki, Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Cenaze namazının hükmü nedir?

Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Cenaze namazının hükmü nedir?

Müslümanların birinin vefatının ardından kıldığı cenaze namazı merak ediliyor. Vefat eden kişiye kabir rahatlığı dilemek ve onu ahirete uğurlamak için kılınan cenaze namazını kılmak için cenazeye karşı ve kıbleye dönülüyor, ve niyet ediliyor. Peki, Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Cenaze namazının hükmü nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı cenaze namazıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı...

KADINLAR CENAZE NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur.

Cenaze namazı, Allah’a senâ, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.),bir müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.

KADINLARIN CENAZE NAMAZINDA SAF DÜZENİ NASIL OLMALI?

Cenaze namazına katılan kadınların bir zorunluluk olmadıkça erkeklerle aynı safta bulunmaları uygun görülmemiştir. Bu itibarla kadınlar, hangi namaz olursa olsun, erkeklerle birlikte namaz kıldıkları takdirde, erkeklerin arkasında durmaları gerekir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar, en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiştir (Müslim, Mesâcid, 266). Sünnete uygun olan bu usul olmakla birlikte kadınların erkeklerin arasında cenaze namazı kılmış olmaları bu namazın geçerliliğini etkilemez. Çünkü cenaze namazı rukusu ve secdesi olan tam bir namaz olarak değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte kadınların böyle bir davranışta bulunması mekruhtur.

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