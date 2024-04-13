Kadınlar Euroleague'de MVP Emma Meesseman oldu!

FIBA Kadınlar Euroleague'de sezonun en iyileri, Mersin'de düzenlenen özel törenle sahiplerini buldu. Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, üst üste ikinci kez MVP seçildi.

Ödüller, Euroleague antrenörleri, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla belirlendi. Üç kez Euroleague Kadınlar şampiyonu Sonja Vasic'in Sportif Miras Ödülü'ne layık görüldüğü törende, Fenerbahçe oyuncusu Meesseman geçen yıldan sonra bu yıl da MVP seçildi.

Törende konuşan Meesseman, "MVP ödülünü kazanmak her zaman özeldir ancak beni tanıyan insanlar bunun benim hedefim olmadığını biliyor" dedi. Yarın karşılaşacakları Villeneuve maçına da değinen Belçikalı oyuncu, "Villeneuve'ü tanıyoruz ve bunun zor ve en önemlisi güzel bir maç olacağını biliyoruz" diye konuştu. Meesseman, MVP montunu sürpriz yaparak kente gelen annesi Sonja Tankrey'den aldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI SALONDA SERGİLENDİ

Sezonun ilk 5'inde Fenerbahçe'den Kayla McBride ve Emma Meesseeman, ÇBK Mersin'den Marina Mabrey, Casademont Zaragoza'dan Leonie Fiebich ve USK Praha'dan Ezi Macbegor yer aldı.

Sezonun ikinci takımı ise Villeneuve'den Kennedy Burke ve Janelle Salaun, USK Praha'dan Valeriane Ayayi, Fenerbahçe'den Yvonne Anderson ve Mersin ÇBK'dan Elizabeth Williams'tan oluştu.

Şampiyonluk kupasının da sergilendiği törende, Kulüp Mükemmeliyet Ödülü İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına verildi. Yılın başantrenörü ödülüne de Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM Başantrenörü Rachid Meziane layık görüldü. 'Yılın En İyi Savunma Oyuncusu' Fenerbahçe'den Yvonne Anderson olurken, 'Yılın En İyi Genç Oyuncusu' ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımından Sika Kone oldu.

Ödüle layık görülen ve törene katılamayan bazı sporcuların mesajları ise salonda görüntülü olarak verildi.