Kadınlar günü için kısa bir süre kala vatandaşlar 'Kadınlar Günü ne zaman?' Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?' şeklindeki sorulara cevap aramaya başladı. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Kadınlar Günü bu yıl Cuma günü kutlanacak. İşte detaylar...

KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2019

Kadınlar Günü 8 Mart 2019 yani Cuma gününe denk geliyor.

KADINLAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Her yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm markalar indirime giriyor. Peki, eşinize, dostunuza, sevgilinize, en yakın arkadaşınıza kadınlar gününde alabileceğiniz hediyeleri sıraladık,

Çiçek, bileklik, kolye, ayakkabı, altın takı,i gümüş takı...

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.