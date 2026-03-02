Kadın hakları mücadelesinin küresel sembolü olan Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan bu özel gün, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal alandaki haklarına dikkat çekmesi açısından büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında resmiyet kazanan 8 Mart’ın kökeni ise 20. yüzyılın başındaki emek ve hak arayışı hareketlerine dayanıyor. Peki Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün kutlanacak ve bu anlamlı günün tarihsel arka planında neler var? İşte 8 Mart’ın ortaya çıkış hikâyesi ve önemi…