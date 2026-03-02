Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü ayın kaçına denk geliyor?
Dünya genelinde kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin simgesi haline gelen Kadınlar Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler tarafından resmî olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, bazı ülkelerde tatil olarak kabul edilirken, pek çok ülkede ise farkındalık etkinlikleri ve anma programlarıyla kutlanıyor. Peki Kadınlar Günü ne zaman kutlanıyor, hangi güne denk geliyor? Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış süreci nasıl başladı? İşte tarihten bugüne uzanan Kadınlar Günü anlamı ve tarihçesi…
Kadın hakları mücadelesinin küresel sembolü olan Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan bu özel gün, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal alandaki haklarına dikkat çekmesi açısından büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında resmiyet kazanan 8 Mart’ın kökeni ise 20. yüzyılın başındaki emek ve hak arayışı hareketlerine dayanıyor. Peki Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün kutlanacak ve bu anlamlı günün tarihsel arka planında neler var? İşte 8 Mart’ın ortaya çıkış hikâyesi ve önemi…
8 MART NE GÜNÜ?
Kadınlar Günü ya da diğer yaygın kullanımıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanır. Hatta günün adı çoğu zaman "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" olarak anılır. Bu yıl yani 2026 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Pazar gününe denk gelmektedir.
8 MART’TA NE OLDU?
8 Mart 1857'de New York'taki bir tekstil fabrikasında polis, grevci işçilerin üzerine kapıları kilitledi. Daha sonra fabrikada çıkan yangından kaçamayan 120 kadın hayatını kaybetti. 8 Mart 1908'de New York'ta çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle miting düzenlendi.
Rusların o dönemde kullandığı Jülyen takvimine göre 23 Şubat 1917'de Rusya'da çarlığa son veren ayaklanmalar başladı. Ayaklanmalar sırasında kadınlar da protesto eylemleri gerçekleştirip greve gitti. 23 Şubat Gregoryen takvimine göre 8 Mart tarihine denk geliyor.
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Dünya Kadınlar Günü, 1977'ye kadar resmiyet kazanmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de tarihe 1917 Şubat Devrimi olarak geçen ayaklanmalardan yola çıkarak 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ilk kez 1921'de kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle gündeme getirilse de 1975'e kadar olan 54 yıllık süreçte kutlanmasına izin verilmedi. 1975'te 'Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı' ilan edildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için 1975'te düzenlenen 'Kadın Yılı Kongresi' ile Dünya Kadınlar Günü kutlaması yeniden gündeme getirildi.
12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra askeri yönetim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarını yasakladı. 1984'te yeniden demokrasiye geçişle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.
KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki başarılarını kutlamak, aynı zamanda kadın hakları ve eşitlik mücadelesine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan bir gündür.
Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi, 1908'de New York'ta tekstil işçileri tarafından yapılan greve dayanır. Kadın işçiler, daha iyi çalışma koşulları, düşük ücretler ve eşit haklar talep etmek için sokağa çıkmışlardır. Bu tarih, zamanla kadın hakları mücadelesinin sembolü haline gelmiştir.
Kadınlar Günü, sadece kadınların kutlandığı bir gün değil, aynı zamanda toplumdaki her bireyin, kadınların hakları ve eşitliği için sorumluluk taşıması gerektiğine dair bir hatırlatmadır.