Kadınların el emeği tüketiciyle buluşuyor

Aydın Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde üretilen ve belediyeye ait Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda kadın çalışanlar tarafından işlenen erişte, enginar, nar ekşisi, kestane şekeri gibi birçok lezzet, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Yerel tarıma destekle birlikte kadın emeğinin ön plana çıkarıldığı proje kapsamında üretilen ürünler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Şubeleri, İNYA Gıda, Ege Et, Efe Bakkallar, bazı zincir marketler ve internet üzerinden tüketiciyle buluşuyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projenin hem üretici hem de tüketici için önemli kazanımlar sunduğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Kadınların emeğiyle üretilen sağlıklı ve doğal ürünleri vatandaşlara uygun fiyatlarla sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu projeyle hem kadın istihdamını destekliyor hem de Efeler’in bereketli topraklarının gücünü Türkiye’nin dört bir yanına taşıyoruz" dedi.