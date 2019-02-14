Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER),Turkish Women's International Network (TurkishWIN) ve UPS'in işbirliğinde hayata geçirilen ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin desteğiyle düzenlenen Kadın Liderlik Platformu (KLP),dördüncü zirvesini İstanbul Divan Otel'de gerçekleştirdi.

Özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini artırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen KLP Zirvesi’nde "Sürdürülebilirlik ve Kadın" konusu gündeme getirildi.

Zirvenin açılış konuşmalarını KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Üyesi Evrim Bayam Pakiş yaptı.

"KADIN ÇALIŞAN KOTASI KONULMALI"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, "Kadınların katılımı olmaksızın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmenin mümkün olmadığına" dikkat çekerek, "Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli hedef olmalıdır. Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımı olmadan dünyada kalkınma hedeflerini, özellikle "sürdürülebilir kalkınma hedeflerini" gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle cinsiyet eşitliğini tüm ülkelerde plan, program ve hedeflerin temeline oturtmak öncelik haline gelmelidir. Ayrıca, kadın çalışan kotası konmalıdır. Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için, yerelde ve kamuda birtakım kotaların konması gerekmektedir. Dünyada kimi ülkelerin hayata geçirdiği kadın çalışan kotasının ülkemizde de bir an önce yasal bir altyapıya kavuşturulması önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Kadının işgücüne katılımında Türkiye halen OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. TÜİK verilerine göre, erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 70 civarında iken kadınların katılımı yüzde 30'un altında kalıyor. AB ve OECD ülkelerinde ise ortalama kadın istihdam oranları yüzde 58-59 civarında seyrediyor. Üst düzey mesleklerde her iki cinse de eşit fırsat ve yer verilmesi cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadının güçlendirilmesi yolunda önemli etkiler oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN KIZ ÇOCUKLARINA MENTORLUK YAPMAYI PLANLIYORUZ"

2014 yılında KAGİDER ve TurkishWIN ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını ve yirmi ikinci etkinliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "UPS olarak özellikle kadın liderliği konusunda etkili programlar geliştirmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulunda kadınların bulunması bizim için önemli bir mesele. Fakat yetenek havuzunuzu dolduran kademelerde yeteri kadar kadın yoksa üst kademeleri de bu anlamda beslemek imkânsız. Bu yüzden tüm global performans yönetimimizde son iki yıldır operasyon seviyesinde kadın çalışan oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Yanı sıra ortaya çıkabilecek etkiyi artırmak, kapsamını daha da genişletmek için çalışanlarımızın üniversiteyi kazanan kız çocuklarına mentorluk yapmayı planlıyoruz" dedi.

"KADIN İSTİHDAMIYLA MİLLİ GELİRİMİZ YÜZDE 20 BÜYÜYECEK"

TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak yaptığı açılış konuşmasında, "Şirketler için kadına yatırım hem sürdürülebilirlik hem de büyüme politikalarının temel taşı. Sürdürülebilirlik diyoruz çünkü kadınlar ve gençler, Türkiye’nin en önemli ve kullanılmayan doğal kaynakları. Kadın istihdam katılım oranımız OECD ortalamalarını yakaladığında milli gelirimiz yüzde 20 büyüyecek. Büyüme diyoruz çünkü kadının küresel satın alma gücü bugün Çin, Hindistan gibi dev ekonomilerin toplamından çok daha büyük." diye belirtti.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Üyesi Evrim Bayam Pakiş ise sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerimizde yönetim kurullarından başlayarak karar mercilerindeki kadınların niceliğinin ve niteliğinin artırımının önemine vurgu yaptı.