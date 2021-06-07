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Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu kiminle evli?

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, Aşkın Tarifi dizisi ile yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Kısa bir süre önce Vuslat dizisinde rol alan Kadir Doğulu'nun biyografisi merak ediliyor. Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu kiminle evli? İşte detaylar...

Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu kiminle evli?

Kadir Doğulu, oyuncu Neslihan Atagül ile evlidir. Birçok dizide rol alan Kadir Doğulu bir dönem ünlü şarkıcı Hande Yener ile birliktelik yaşamıştı. Kadir Doğulu aynı zamanda modacı Kemal Doğulu ile kardeştir.

KADİR DOĞULU'NUN BİYOGRAFİSİ

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

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