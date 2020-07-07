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Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi ve sevgisini profesyonel olarak devam ettirme ilhamı ile müzik piyasasına giriş yapan sanatçı Serdar Coşgun, Şanlıurfa yöresine ait "Arap Atı Gibi Sallar Başını" türküsünü yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu. Saz, bağlama, cura, kanun ve ney gibi enstrümanları kullanan sanatçının yeni bir yorum kattığı Şanlıurfa yöresine ait türkü ilgi gördü.

Daha önce "Zahit Bizi Tan Eyleme" isimli eseri yorumlayan Serdar Coşgun'a "Arap Atı Gibi Sallar Başını" türküsünde Kadir Doğulu, kajon çalarak destek verdi. Söz ve müziği Yavuz Tapucu'ya ait olan ve Serdar Coşgun'un seslendirdiği "Arap Atı Gibi Sallar Başını" türküsü Coşgun'un YouTube kanalından ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Serdar Coşgun'un yeniden yorumlayacağı ve prodüktörlüğünü Kadir Doğulu'nun yaptığı diğer türkülerin ise temmuz ve önümüzdeki aylarda dinleyiciyle buluşacağı öğrenildi.