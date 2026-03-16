        Kadir Gecesi ibadetleri: Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? 16 Mart 2026 Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir, neler yapılır?

        Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler yapılması tavsiye edilen ibadetleri araştırmaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesi; namaz, dua, zikir ve Kur'an tilaveti ile ihya edilen özel gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır ve bu mübarek gece nasıl değerlendirilir? İşte Kadir gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetler…

        Giriş: 16.03.2026 - 02:00 Güncelleme:
        1

        Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım sürerken, bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler yapılması tavsiye edilen ibadetleri araştırıyor. Peki, Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır? İşte Kadir gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetler…

        2

        KUR'AN-I KERİM OKUMAK

        Bu mübarek gecede Kur’an okumak en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Özellikle Kadir Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi sureler sıkça okunur.

        3

        DUA VE TÖVBE ETMEK

        Kadir gecesinde Allah’tan af ve bağışlanma dilemek tavsiye edilir. Hz. Muhammed'in bu gece için tavsiye ettiği dua ise şöyledir:

        “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”

        (Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.)

        4

        ZİKİR VE TESBİH ÇEKMEK

        Bu gecede Allah’ı anmak ve tesbih çekmek de önemli ibadetler arasında yer alır. “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber”, “Estağfirullah” ve “La ilahe illallah” gibi zikirler sıkça okunabilir.

        5

        SALAVAT GETİRMEK

        Hz. Muhammed'e göre salavat getirmek de Kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında yer alır.

        6

        NAFİLE NAMAZI KILMAK

        Kadir gecesinde farz namazların yanı sıra nafile namazlar da kılınabilir. Müslümanlar gece boyunca iki veya dört rekatlık nafile namazlar kılarak ibadet edebilir.

        7

        NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

        1. Niyet edilir

        Kalpten veya sözle niyet edilebilir.

        Örneğin:

        “Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya.”

        2. Tekbir alınır

        Eller kaldırılarak “Allahu ekber” denir ve namaza başlanır.

        3. İlk rekat

        Sübhaneke okunur.

        Fatiha Suresi okunur.

        Kur’an’dan kısa bir sure okunur (örneğin İhlas, Felak veya Nas).

        Rükûya gidilir.

        Ardından iki secde yapılır.

        4. İkinci rekat

        Tekrar Fatiha ve bir sure okunur.

        Rükû ve secdeler yapılır.

        5. Oturuş (tahiyyat)

        Son oturuşta şu dualar okunur:

        Ettehiyyatü

        Allahümme salli

        Allahümme barik

        Rabbena duaları

        6. Selam verilerek namaz tamamlanır

        Sağa ve sola selam verilir.

        Nafile namazda hangi sureler okunur?

        Nafile namazda Kur’an’dan herhangi bir sure okunabilir. En sık tercih edilen kısa sureler şunlardır:

        İhlas Suresi

        Felak Suresi

        Nas Suresi

        Kadir Suresi

