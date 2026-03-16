Kadir Gecesi ibadetleri: Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir?
Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler yapılması tavsiye edilen ibadetleri araştırmaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesi; namaz, dua, zikir ve Kur'an tilaveti ile ihya edilen özel gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır ve bu mübarek gece nasıl değerlendirilir? İşte Kadir gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetler…
KUR'AN-I KERİM OKUMAK
Bu mübarek gecede Kur’an okumak en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Özellikle Kadir Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi sureler sıkça okunur.
DUA VE TÖVBE ETMEK
Kadir gecesinde Allah’tan af ve bağışlanma dilemek tavsiye edilir. Hz. Muhammed'in bu gece için tavsiye ettiği dua ise şöyledir:
“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”
(Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.)
ZİKİR VE TESBİH ÇEKMEK
Bu gecede Allah’ı anmak ve tesbih çekmek de önemli ibadetler arasında yer alır. “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber”, “Estağfirullah” ve “La ilahe illallah” gibi zikirler sıkça okunabilir.
SALAVAT GETİRMEK
Hz. Muhammed'e göre salavat getirmek de Kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında yer alır.
NAFİLE NAMAZI KILMAK
Kadir gecesinde farz namazların yanı sıra nafile namazlar da kılınabilir. Müslümanlar gece boyunca iki veya dört rekatlık nafile namazlar kılarak ibadet edebilir.
NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Niyet edilir
Kalpten veya sözle niyet edilebilir.
Örneğin:
“Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya.”
2. Tekbir alınır
Eller kaldırılarak “Allahu ekber” denir ve namaza başlanır.
3. İlk rekat
Sübhaneke okunur.
Fatiha Suresi okunur.
Kur’an’dan kısa bir sure okunur (örneğin İhlas, Felak veya Nas).
Rükûya gidilir.
Ardından iki secde yapılır.
4. İkinci rekat
Tekrar Fatiha ve bir sure okunur.
Rükû ve secdeler yapılır.
5. Oturuş (tahiyyat)
Son oturuşta şu dualar okunur:
Ettehiyyatü
Allahümme salli
Allahümme barik
Rabbena duaları
6. Selam verilerek namaz tamamlanır
Sağa ve sola selam verilir.
Nafile namazda hangi sureler okunur?
Nafile namazda Kur’an’dan herhangi bir sure okunabilir. En sık tercih edilen kısa sureler şunlardır:
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi
Kadir Suresi