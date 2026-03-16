Kur'an'ın Allah (c.c) tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Bu sebeple bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu mübarek gecede sevdiklerine ''Hayırlı Kandiller'' ve ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' dileklerini iletmek isteyenler en güzel ve resimli kandil mesajı için araştırmalara başladı.
İslam alemi, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve bol bol dua ederek geçirecek. Sevdiklerine ‘’Hayırlı Kandiller’’ ve ‘’Kandiliniz Mübarek Olsun’’ dileklerini dilemek isteyenler ise doğru adresteler. Sizler için derlediğimiz farklı ve yeni kandil mesajları seçeneklerinden birini tercih ederek WhatsApp, Facebook, Twitter (X) veya Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, uzun, kısa ve resimli 2026 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri…
KADİR GECESİ MESAJLARI 2026
Bu mübarek gecede, yüreğinizdeki tüm dilekler kabul olsun. Kadir Gecesi’nin huzur ve bereketi üzerinizde olsun. Allah’ın rahmeti ve merhameti hep sizinle olsun.
Rabbimizin sonsuz lütfu ve keremiyle dolu bu mübarek gecede, dualarınızın, niyetlerinizin kabul olması temennisiyle sizlere en içten dualarımı sunuyorum. Kadir Geceniz kutlu olsun, kalpleriniz nur, evleriniz bereketle dolsun.
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Rabbimizin rahmetinin coştuğu, duaların en yüce makamlara ulaştığı Kadir Gecesi'nde, tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Yüce Allah affetsin, merhametiyle kuşatsın. Kadir Geceniz mübarek olsun, her daim huzur içinde olun.
Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, kalplerinizin nur ile dolması ve sevdiklerinizle birlikte olmanız dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
Allah'ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Kadir Geceniz mübarek olsun, bu geceyi ibadetle, dua ile geçirerek huzur bulmanız dileğiyle.
KISA KADİR GECESİ MESAJLARI
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
Ya Rab, bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla.
Kadir Gecesi dualarınızın kabulüne, kalplerinizin nuruna vesile olsun.
Allah'ım, lütfunla bizi bağışla, merhametinle bize şefkat et. Bize hidayet ver ve doğru yoldan ayrılmamızı engelle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
Allah'ım, bu mübarek Kadir Gecesi'nde bizlere rahmetini ve lütfunu bolca ihsan eyle. Dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet. Kalplerimizi hidayetinle doldur, bize en doğru yolu göster. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecede, geçmişinize rahmet, geleceğinize bereket, evinize huzur, kalbinize nur dolsun. Dualarınızın kabulüne vesile olması dileğiyle, Kadir Geceniz kutlu olsun.
AYETLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. (Kadir Suresi 3-4-5. ayet)
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." (Kadir Suresi) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
HADİSLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)
UZUN KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir Gecesi, kalplerimizin arınması, dualarımızın kabul olması ve günahlarımızın affedilmesi için bir fırsattır. Bu mübarek gecede Rabbimizden af ve mağfiret diler, sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve bereketli bir Kadir Gecesi geçirmeyi niyaz ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Ey Rabbimiz, rahmetinle bizleri kuşat, merhametinle bize şefkat et. Kadir Gecesi'nin bereketiyle yüreklerimizi aydınlat, dualarımızı kabul eyle. Bize hidayet ver ve doğru yoldan ayrılmamızı engelle. Bu mübarek gecede sevdiklerimizle bir arada olmanın huzurunu yaşayalım, dualarımızı yürekten edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun
Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın.
Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Bu özel gecede yapacağınız duaların hiçbir zaman boşa gitmeyeceğine inanın. Rabbim dualarınızı kabul etsin, hayırlara vesile olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
En son ve hakiki din olan İslam'ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmasını, adalet ve dürüstlüğün hakim olduğu sevgi dolu mutlu günlerle birlikte temenni ve niyaz eylerim. Kadir Geceniz kutlu olsun…
Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketiyle hayatınıza güzellikler, huzur ve mutluluk dolsun. Allah, tüm dualarınızı kabul etsin. Mübarek Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bedende baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
Yarabbi, Kadir Gecesi'nde bize merhametini ve rahmetini göster. Dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet. Bize hidayet ver, doğru yolu göster. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Ramazan’ın en kıymetli gecesi Kadir Gecesi, tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirsin. Yüreğinizin en derin dilekleri kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her Müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun.
Kadir Gecesi'nin rahmeti, bereketi ve huzuru tüm dünyayı sarsın. İbadetlerimizin kabul olduğu, dualarımızın işlediği bir gece olsun. Mübarek Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi, kalplerin yumuşadığı, duaların samimiyetle yükseldiği, Rabbimizin rahmetinin bol bol tecelli ettiği müstesna bir gecedir. Dualarınızın kabul, günahlarınızın affı için Yüce Allah'a sığının, O sizi asla boş çevirmez. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.
Kadir Gecesi, affın ve bağışlamanın yoğunlaştığı bir gecedir. Yüce Allah bizi affetsin, dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
Gönüllerin coştuğu, sevgi ve merhametin yoğunlaştığı, affın ve mağfiretin bol olduğu Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!
On bir ayın sultanı Kadir Gecesi, kulların af ve mağfiret için dualarının kabul edildiği mübarek bir gecedir. Dualarımızın, niyetlerimizin ve ibadetlerimizin makbul olması dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun.
DUALI KADİR GECESİ SÖZLERİ
Allah'ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Allah’ım, senin sonsuz rahmetin ve merhametin önünde hürmetle eğiliyor, dualarımızı kabul etmeni, günahlarımızı affetmeni diliyoruz. Bizlere hidayet ver, doğru yolda yürümemizi, sana olan bağlılığımızı güçlendirmemizi nasip eyle. Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketiyle bizi kuşat, dualarımızı, niyetlerimizi kabul eyle. Bizlere sevdiklerimizle birlikte huzur dolu nice güzel günler ve geceler nasip eyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Yüce Allah'ım, Kadir Gecesi'nde bizlere rahmetini, mağfiretini ve lütfunu bolca ihsan et. Kalplerimizi imanla doldur, bize doğru yolu göster. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi’nin maneviyatı tüm kalbimizi kuşatsın. Allah, dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Mübarek Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bilerek, Rabbimize yöneldiğimiz bu gece, dualarımızın kabul olacağına inanarak kalpten bir dilek tutalım. Mübarek Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, sevdiklerinizle bir araya gelip huzur dolu anlar geçirmeniz dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi'nde hatalarımızı affetmek için tövbe edelim, sevdiklerimize dua edelim, hayırlı dualarla dolu bir gece geçirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!