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Kadir Gecesi namazı | Bin aydan daha hayırlı! Kadir Gecesi özel namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" müjdesinin verildiği Kadir Gecesi'ni hakkıyla idrak etmek isteyen inanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı saat kaça kadar kılınır? İşte merak edilen Kadir Gecesi namazı ile ilgili merak edilen detaylar...

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    Kadir Gecesi namazı | Bin aydan daha hayırlı! Kadir Gecesi özel namazı nasıl kılınır?

    Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı saat kaça kılınır? Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi hakkıyla idare etmek isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için Kadir Gecesi namazıyla ilgili merak edilenler...

     
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    Kadir Gecesi namazı | Bin aydan daha hayırlı! Kadir Gecesi özel namazı nasıl kılınır?

                           KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?                       

    Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.
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    Kadir Gecesi namazı | Bin aydan daha hayırlı! Kadir Gecesi özel namazı nasıl kılınır?

    KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

    1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

    2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

    3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

    4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
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    Kadir Gecesi namazı | Bin aydan daha hayırlı! Kadir Gecesi özel namazı nasıl kılınır?

    KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇA  KADAR KILINIR?

    Kadir Gecesi bu akşam akşam ezanıyla başlar ve imsak vaktine kadar süerer. Yani Kadir Gecesi namazı da imsak vaktine kadar kılınabilir..
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    Kadir Gecesi namazı | Bin aydan daha hayırlı! Kadir Gecesi özel namazı nasıl kılınır?

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