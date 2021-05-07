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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesinin önemi

Milyonlarca mümin bu kutsal gecenin anlam ve önemini kavramak ve bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek istiyor. Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinin anlam ve önemi nedir?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesinin önemi

Kadir Gecesi Kur'an'ın indirildiği gecedir. Kadir kelimesinin anlamı; hüküm, şeref, güç, yücelik demektir. Ramazan ayının içerisinde bulunan ve en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesinin önemi ve alametleri neler? İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilen ayrıntılar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

8 Mayıs Cumartesi.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah’ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

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