Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kadir Gecesi önemi ve anlamı nedir? Kadir Gecesi’nde ne olmuştur?

        Kadir Gecesi önemi ve anlamı nedir? Kadir Gecesi'nde ne olmuştur?

        İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bugün ise Kadir gecesi olarak idrak ediliyor. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler Kadir Gecesi anlamı ve önemini merak ediyor. Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendiriliyor. Bu, bu gecede yapılan ibadetlerin, o yılın tüm diğer ibadetlerinden çok daha faziletli olduğu anlamına gelir. Peki Kadir Gecesi önemi ve anlamı nedir? Kadir Gecesi'nde ne olmuştur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kadir Gecesi önemi ve anlamı araştırılıyor. Ramazan Ayı içinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle anlamı ve önemi oldukça fazla olan bu geceye ilişkin Kadir Gecesi’nde neler olmuştur sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. İşte Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler…

        2

        KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

        Kur'an'ın İndirilmesi: Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e, Cebrail (a.s.) aracılığıyla indirilmeye başlandığı gecedir. Bu olay, İslam'ın temel kaynağının insanlığa sunulmasında büyük bir dönüm noktasıdır.

        Bin Aydan Daha Hayırlı: Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilir (Kadir Suresi, 97:3). Bu, bu gecede yapılan ibadetlerin, o yılın tüm diğer ibadetlerinden çok daha faziletli olduğu anlamına gelir.

        Allah’ın Rahmetinin Bol Olduğu Bir Gece: Kadir Gecesi'nde, Allah’ın rahmeti, mağfireti ve affı çok daha fazladır. Müslümanlar bu geceyi Allah’a yönelerek dua ederek, ibadet ederek ve tövbe ederek geçirirler. Geçmişteki günahların affedilmesi için bu gece büyük bir fırsattır.

        Duaların Kabulü: Kadir Gecesi, duaların kabul olduğu bir gecedir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Allah’a olan yakınlıklarını artırmaya çalışırlar.

        3

        KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

        Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.

        Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Bu gecede yapılacak olan, Kur’an okumak, namaz kılmak, dua etmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmektir.

        4

        KADİR GECESİ NE OLDU?

        Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

        5

        Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan