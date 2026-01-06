Habertürk
        Kadir İnanır ayağa kalktı - Magazin haberleri

        Kadir İnanır ayağa kalktı

        Canan Kaftancıoğlu, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Usta oyuncu, geçirdiği rahatsızlık sonrasında ilk kez ayakta poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:52
        Kadir İnanır ayağa kalktı
        Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

        Tedavisi devam eden İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

        Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

        İnanır, geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz verdi. Kaftancıoğlu, paylaştığı fotoğrafa; "Sevgili Kadir İnanır ile fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır" dedi.

