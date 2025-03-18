Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak
Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak
Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.
Yapımcı Ali Süreç, bir süre önce Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etmişti.
Kadir İnanır'ın tedavisine devam ediliyor.
İstanbul Demokrat Ordular Platformu (İDOP), Kadir İnanır'a bir vefa gecesi organize etti. Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla 6 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek vefa gecesine İnanır'ın yakınları ve meslektaşları katılacak.
Vefa gecesi, "Bir halk kahramanının ete - kemiğe bürünmüş hali olarak karşımıza çıkan, bizimle yaşayan, derdimize derman, mücadelemize omuz veren Kadir İnanır'ın vefa gecesine davetlisiniz" cümleleriyle duyuruldu.