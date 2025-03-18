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        Haberler Magazin Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak - Magazin haberleri

        Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak

        Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak

        Giriş: 18.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:28
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        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
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        Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

        Yapımcı Ali Süreç, bir süre önce Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etmişti.

        Kadir İnanır'ın tedavisine devam ediliyor.

        İstanbul Demokrat Ordular Platformu (İDOP), Kadir İnanır'a bir vefa gecesi organize etti. Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla 6 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek vefa gecesine İnanır'ın yakınları ve meslektaşları katılacak.

        Vefa gecesi, "Bir halk kahramanının ete - kemiğe bürünmüş hali olarak karşımıza çıkan, bizimle yaşayan, derdimize derman, mücadelemize omuz veren Kadir İnanır'ın vefa gecesine davetlisiniz" cümleleriyle duyuruldu.

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        #kadir inanır
        #Kadir İnanır vefa gecesi
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