Mimar, İş insanı ve eski İBB başkanı Kadir Topbaş'ın neden vefat ettiği araştırılıyor. 76 yaşındaki siyasetçinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi "Kadir Topbaş'ın hastalığı neydi?" sorusunu gündeme getirdi. Kadir Topbaş'ın oğlu vefatına ilişkin açıklama yaptı. Kadir Topbaş neden vefat etti? Kadir Topbaş'ın hastalığı neydi?

KADİR TOPBAŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Kadir Topbaş koronavirüse yakalanmasının ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından, babasının sağlık durumuna ilişkin, "16 Kasım'dan beri Kovid tedavisi gören babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar" demişti.

Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş bu sabah korona virüsle başlayan bir süreç olduğunu ancak koronadan sonra ikincil enfeksiyonların yol açtığı organ yetmezliği sebebiyle vefat ettiğini söyledi.