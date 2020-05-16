Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'dan sınava hazırlanan gence moral ziyareti - OSMANİYE

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Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi’nde babaannesinin yanında yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Yasemin Yaren Dostuoğlu’nun başka bir şehirde yaşayan ailesi, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Ömer Tarhan’a ulaştı.Tarhan, ailenin isteği üzerine Yasemin'i evinde ziyaret ederek moral verdi, getirdiği pastanın mumlarını birlikte söndürdü.Tarhan, Dostuoğlu'na kitap ve çeşitli hediyeler de verdi.Burada gazetecilere yaptığı açıklamada Tarhan, annesinin sosyal medya üzerinden kendine ulaştığı Yasemin’e üniversite sınavı öncesi moral vermek için ziyaret ettiklerini söyledi.Yasemin’in kaygı ve heyecanını dindirmek için birlikte yaş pasta kestiklerini belirten Tarhan, "Başka bir şehirde yaşayan kızımızın annesi biz ulaşarak, yaş pasta ile moral ve destek vermemizi istedi. Biz de ailemizin bu isteğini yerine getirdik. İnşallah sınavda başarılı olur." dedi.Yasemin Dostuoğlu da, annesinin isteği ile kendisini ziyaret eden Tarhan’a teşekkür etti.