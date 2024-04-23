Kadroya katıldılar

BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çekimlerine dahil olan Bensu Soral ve Emre Karayel’in ilk kareleri yayınlandı…

1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyeti anlatan, güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikayesi ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.