Kafa kafaya facia! Minik çocuk hayatını kaybetti!

        Denizli'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada dehşet yaşandı. Olayda 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:40 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:40
        Kafa kafaya facia! Minik çocuktan acı haber!
        Denizli'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Çameli ilçesi Fethiye karayolu üzerinde bulunan Üzümlü Mahallesi Çatal Çeşme mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Y.Y. yönetimindeki otomobil ile E.T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

