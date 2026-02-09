Kafa kafaya facia! Minik çocuk hayatını kaybetti!
Denizli'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada dehşet yaşandı. Olayda 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre kaza, Çameli ilçesi Fethiye karayolu üzerinde bulunan Üzümlü Mahallesi Çatal Çeşme mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Y.Y. yönetimindeki otomobil ile E.T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.