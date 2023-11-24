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        Haberler Gündem Trafik Kafa kafaya faciada Mustafa Poyraz can verdi

        Kafa kafaya facia: Mustafa Poyraz can verdi, 8 yaralı

        Antalya'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, 3 yaşındaki Mustafa Poyraz Aksoy hayatını kaybetti, 2'si çocuk 8 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:17
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        Kafa kafaya faciada Mustafa Poyraz can verdi
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        Antalya'nın Kaş ilçesindeki feci kazada, Mustafa Poyraz Aksoy (3) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kaş-Seydikemer D-400 kara yolunda meydana geldi. Mahmut Tolga Aksoy (31) yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Yaşar Uçar (23) yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

        3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

        Kazada, sürücüler Yaşar Uçar ve Mahmut Tolga Aksoy ile her iki araçtaki İlknur Aksoy (29), Hatice Aksoy (58), Ali Ayaz Aksoy (9), Mustafa Poyraz Aksoy, Gizem Kızıler (26), Elif Ezgi Kızıler (8) ve Esila Erva Kızıler (6) yaralandı.

        MUSTAFA POYRAZ KURTARILAMADI

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Poyraz Aksoy, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        ADLİ TIP'TAN YAKINLARI TESLİM ALDI

        Mustafa Poyraz Aksoy'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kaş'a götürüldü.

        Hayati tehlikesi bulunmaya diğer yaralıların ise sevk edildikleri hastanelerde tedavileri sürüyor.

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        #son dakika haberleri antalya
        #Kaş
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