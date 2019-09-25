Kafein ve kahve uykusu nasıl yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerNasıl Yapılır

Kafein ve kahve uykusu nasıl yapılır?

İşlerimiz, sınavlarımız dolayısıyla uyumamamız gereken zamanlar vardır. Kafein uykusu uygulamasını acil durumlarda uygulayan kişiler, uykuyu az uyuyup zinde uyanabiliyorlar. Peki, acil durumlarda kurtarıcı olabilen kafein kahve uykusu nasıl yapılır?

Kafein ve kahve uykusu nasıl yapılır?

Kafein uykusu uzun süre çalışmak zorunda kalanların ve uyanık kalmak zorunda olanların başvurabileceği kafein ile uyanık kalma uygulamasıdır. Kafeinin uyku açma ve uyarıcı özelliğini uyku ile birleştirerek ortaya çıkan bir uyanık kalma hali oluşturmaktır. Uykusuzluk; uykuya doyamayan ve uyku sorunları yaşayan kişiler nu uygulama ile rahatlayabilirler. 

Belli bir süre uykusuz kalmak için bu uygulama şu şekilde yapılmaktadır. Saatinizi 15 dakikalık bir zamana ayarlayın. Öncesinde bir bardak kahve (2 kutu kola veya enerji içeceği) ve kesintiye uğramadan uyunabilecek bir yer. Kahveyi hızlıca içerek yatıyorsunuz ve saat çalınca kalkıyorsunuz. Bu kadar basit. Kestirmiş bir halde kalkıyorsunuz ve kendinizi çok fazla uyanık hissediyorsunuz. 

Özellikle acil durumlarda ve uykuyu az uyuyup zinde olmak isteyenler için uygulanabilir bir yöntem. Amaç sadece mecbur kalıncak durumlarda bunu yapmak. Sonrasında zaten uykunuzu dilediğinizce alabilirsiniz. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lazanya tarifi, nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRLazanya tarifi, nasıl yapılır?
Limonata tarifi, nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRLimonata tarifi, nasıl yapılır?
Lokma tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRLokma tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Evde gargara nasıl yapılır?
NASIL YAPILIREvde gargara nasıl yapılır?
Evde bitkisel doğal diş beyazlatma nasıl yapılır?
NASIL YAPILIREvde diş beyazlatma nasıl yapılır?
Evde filtre kahve nasıl yapılır?
NASIL YAPILIREvde filtre kahve nasıl yapılır?
Instagram dondurma 2019
NASIL YAPILIRInstagram dondurma nasıl yapılır?
İğne oyası nasıl yapılır? Zürafa tekniği nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRİğne oyası nasıl yapılır?
Göz makyajı nasıl yapılır? Günlük gölgeli ve aydınlık göz makyajı
NASIL YAPILIRGöz makyajı nasıl yapılır?
Elmalı kurabiye tarifi: Nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRElmalı kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X