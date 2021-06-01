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Kafeler açıldı mı? 1 Haziran'da bugün kafe ve restoranlar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Korona virüs vaka sayılarını düşürmek adına uygulanan korona virüs kısıtlamaları sebebiyle 14 Nisan'dan beri gel-al ve online sipariş olarak hizmet veren kafe ve restoranların son durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı. Peki, Kafeler ve restoranlar açıldı mı? İşte detaylar...

Kafeler açıldı mı? 1 Haziran'da bugün kafe ve restoranlar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kafeler ve restoranlar ile ilgili alınan kararları açıkladı. Kafeler ve restoranlar açıldı mı? Kafeler ve restoranlar saat kaça kadar açık?

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI?

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

4 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

Sinema salonları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

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